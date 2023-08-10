Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны
Байден направит Конгрессу США запрос на дополнительное финансирование для Украины
Администрация президента США Джо Байдена намерена направить запрос в американский Конгресс, чтобы выделить дополнительную финансовую помощь Украине из-за завершения очередного бюджетного года.
Сотрудника Бундесвера подозревают в шпионаже на РФ
Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте работника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.
Мужчина по имени Томас мог работать на российскую разведку через, в частности, посольство РФ в Берлине. Его задержали 27 июля в городе Кобленц на западе Германии, в квартире и на рабочем месте провели обыск.
В Киеве и некоторых областях объявлена воздушная тревога из-за БПЛА
В Минфине объяснили, сколько нужно Украине для обороны на 2024 год
Украине нужно хотя бы $42 млрд внешнего финансирования от союзников в 2024 году, то есть не меньше, чем в этом году. Это объясняется расходами на оборону и безопасность.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, финансирование должно быть таким же, как в 2023 году, поскольку расходы на оборону и безопасность не уменьшатся в ближайшие месяцы.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский