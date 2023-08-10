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Юлия Захарченко, редактор ленты

Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны

Ключевые события
00:56
Байден направит Конгрессу США запрос на дополнительное финансирование для Украины
00:28
В Киеве и некоторых областях объявлена воздушная тревога из-за БПЛА
00:17
В Минфине объяснили, сколько нужно Украине для обороны на 2024 год
Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны
10 августа, 0:56

Байден направит Конгрессу США запрос на дополнительное финансирование для Украины

Администрация президента США Джо Байдена намерена направить запрос в американский Конгресс, чтобы выделить дополнительную финансовую помощь Украине из-за завершения очередного бюджетного года.

10 августа, 0:49

Сотрудника Бундесвера подозревают в шпионаже на РФ

Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте работника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.

Мужчина по имени Томас мог работать на российскую разведку через, в частности, посольство РФ в Берлине. Его задержали 27 июля в городе Кобленц на западе Германии, в квартире и на рабочем месте провели обыск.

Посольство РФФото: Depositphotos

10 августа, 0:28

В Киеве и некоторых областях объявлена воздушная тревога из-за БПЛА

В столице, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов.

— Внимание! Для Киева есть угроза применения врагом ударных БПЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, — подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

Война в Украине — день 533 — новости Украины во время войны онлайн

10 августа, 0:17

В Минфине объяснили, сколько нужно Украине для обороны на 2024 год

Украине нужно хотя бы $42 млрд внешнего финансирования от союзников в 2024 году, то есть не меньше, чем в этом году. Это объясняется расходами на оборону и безопасность.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, финансирование должно быть таким же, как в 2023 году, поскольку расходы на оборону и безопасность не уменьшатся в ближайшие месяцы.

Война в Украине — день 533 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Pixabay

Война в Украине
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Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
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Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны
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Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)
Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны
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