Удар по Запорожью и контрнаступление на Мелитопольском направлении: 533-й день войны

10 августа, 0:17

В Минфине объяснили, сколько нужно Украине для обороны на 2024 год

Украине нужно хотя бы $42 млрд внешнего финансирования от союзников в 2024 году, то есть не меньше, чем в этом году. Это объясняется расходами на оборону и безопасность.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, финансирование должно быть таким же, как в 2023 году, поскольку расходы на оборону и безопасность не уменьшатся в ближайшие месяцы.