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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Працює пожежний потяг: ворожі дрони зруйнували нафтобазу на Рівненщині

Працює пожежний потяг: ворожі дрони зруйнували нафтобазу на Рівненщині

Уночі 10 серпня Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками.

Ворожі дрони зруйнували нафтобазу в Дубенському районі.

Про це з місця події повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Жертв, каже очільник області, немає.

Наразі на місці події працюють 45 рятувальників, залучено 14 одиниць техніки та пожежний потяг.

Працюють також слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Хімічний та радіаційний фон в області після обстрілу в нормі.

Людей евакуювати не будуть.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Віталій Коваль

Фото: Віталій Коваль

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Рівненська область, Російська агресія, РФ
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