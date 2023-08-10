Працює пожежний потяг: ворожі дрони зруйнували нафтобазу на Рівненщині
Уночі 10 серпня Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками.
Ворожі дрони зруйнували нафтобазу в Дубенському районі.
Про це з місця події повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
Жертв, каже очільник області, немає.
Наразі на місці події працюють 45 рятувальників, залучено 14 одиниць техніки та пожежний потяг.
Працюють також слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.
Хімічний та радіаційний фон в області після обстрілу в нормі.
Людей евакуювати не будуть.
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Джерело: Віталій Коваль
Фото: Віталій Коваль
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський