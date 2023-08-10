Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Облака дыма и пыли: в порту Турции раздался мощный взрыв на зерновом складе
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке

Швидка допомога

10 августа российская армия обстреляла Белозерку Херсонской области.

Под огонь вражеской артиллерии попали жители, получавшие в это время гуманитарную помощь.

Шесть человек травмированы.

Один человек получил тяжелые ранения.

Все пострадавшие сейчас находятся в медучреждениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Прокудин

Фото: Минздрав

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Расторгают контракты и возвращают деньги. Work.ua прекращает сотрудничество с компаниями, работающими в РФ
Робота
Канада отправила Украине бронемашины Senator, Резников показал видео
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Попаданий и падения обломков дронов удалось избежать – Киевская ОВА о ночной атаке
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Кремль пытается отрезать россиян от VPN, чтобы скрыть правду о войне — британская разведка
кремль
Готовили госпереворот. Четверо сообщников Медведчука получили приговор
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (09.08.2023)
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (09.08.2023)
Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь