Шесть травмированных: РФ обстреляла пункт гуманитарной помощи в Белозерке
10 августа российская армия обстреляла Белозерку Херсонской области.
Под огонь вражеской артиллерии попали жители, получавшие в это время гуманитарную помощь.
Шесть человек травмированы.
Один человек получил тяжелые ранения.
Все пострадавшие сейчас находятся в медучреждениях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Прокудин
Фото: Минздрав
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский