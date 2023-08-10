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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Шестеро травмованих: РФ обстріляла пункт гуманітарної допомоги в Білозерці

Швидка допомога

10 серпня російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області.

Під вогонь ворожої артилерії потрапили жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу.

Шестеро людей травмовано.

Одна людина дістала важкі поранення.

Усі постраждалі наразі перебувають у медзакладах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Прокудін

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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