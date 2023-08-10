Шестеро травмованих: РФ обстріляла пункт гуманітарної допомоги в Білозерці
10 серпня російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області.
Під вогонь ворожої артилерії потрапили жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу.
Шестеро людей травмовано.
Одна людина дістала важкі поранення.
Усі постраждалі наразі перебувають у медзакладах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Прокудін
Фото: МОЗ
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко