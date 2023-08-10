В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно

В Запорожье прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в регионе.

Сейчас известно о двух пострадавших в Запорожье. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В областной военной администрации утверждают, что снова целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры.

— Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория, — отметил глава Запорожской ОВА Анатолий Куртев.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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