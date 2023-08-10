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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно

В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно
Фото: Запорізька ОВА
В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно
Фото: Запорізька ОВА
В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно
Фото: Запорізька ОВА
В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно
В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно
В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно

В Запорожье прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в регионе.

Сейчас известно о двух пострадавших в Запорожье. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В областной военной администрации утверждают, что снова целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры.

— Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория, — отметил глава Запорожской ОВА Анатолий Куртев.

Взрывы в Запорожье 10 августа 2023 — что известно о взрывах в Запорожье

Фото: Запорожская ОВА

Взрывы в Запорожье 10 августа 2023 — что известно о взрывах в Запорожье

Фото: Запорожская ОВА

Взрывы в Запорожье 10 августа 2023 — что известно о взрывах в Запорожье

Фото: Запорожская ОВА

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Запорожская область
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

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