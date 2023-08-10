В Запорожье прогремели взрывы, продолжается воздушная тревога: что известно
В Запорожье прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в регионе.
Сейчас известно о двух пострадавших в Запорожье. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
В областной военной администрации утверждают, что снова целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры.
— Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория, — отметил глава Запорожской ОВА Анатолий Куртев.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко