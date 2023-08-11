У Запоріжжі продовжують розбирати завали після удару по готелю

11 серпня в Запоріжжі триває розбір завалів після вечірнього ракетного удару РФ по готелю.

Оновлено 11 серпня Про це ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Кількість жертв та постраждалих поки залишається незмінною: через ворожий обстріл загинула 66-річна жінка.

Ще 19 осіб – дев’ять жінок, шестеро чоловіків та чотири дитини – постраждали.

Неповнолітнім, які дістали травми під час ракетного удару, – три, шість, 10 та 14 років.

– Один із чоловіків перебуває в лікарні в дуже важкому стані, – зазначив Юрій Малашко.

Росіяни вгатили по готелю в Запоріжжі ввечері 10 серпня.

За попередніми даними, окупанти випустили ракету Іскандер-К.

У приміщенні закладу, куди вдарила Росія, розміщувався літній табір. На щастя, дітей за годину до удару забрали батьки.

Надзвичайники, які прибули на місце, ліквідували займання автомобіля, обстежили понівечену будівлю готелю та разом із правоохоронцями евакуювали відвідувачів закладу.

Допомога психологів знадобилась 23 постраждалим.

Пошкоджень, крім готелю, зазнали також медичний, освітній заклади, житлові будинки, припарковані поруч з епіцентром вибуху транспортні засоби.

На удар по Запоріжжю відразу відреагував президент України Володимир Зеленський.

Глава держави запевнив, що російський терор неминуче програє.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

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