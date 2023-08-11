Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
После разговора с Путиным. Эрдоган заявил, что стремится “расширить” зерновое соглашение
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Откусила 9 кг плоти: в Нью-Йорке акула напала на 65-летнюю украинку во время купания
Когда теряется статус беженца в Польше: эксперт рассказал, что нельзя делать
Общество Live
Live
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны

Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны
11 августа, 0:21

На Харьковщине воздушная тревога: возможно использование Шахедов

На Харьковщине угроза применения врагом Шахедов.

11 августа, 0:05

Густой и черный дым в небе: в Московской области вспыхнул пожар

В Московской области на территории России вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

Сейчас точно неизвестно, где именно вспыхнул пожар и что горит, однако в сети появились первые фотографии с места происшествия.

По данным из неофициальных источников, в Одинцово Московской области сильный пожар. По предварительным данным, горит склад.

Война в Украине — день 534 — новости Украины во время войны онлайн

10 августа, 23:59

В Винницкой области ракетная опасность

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в Винницкой области.

— Настойчиво прошу, до сигнала отбоя находитесь в укрытиях!  Не пренебрегайте своей безопасностью! — пишет глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Война в Украине, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 10.08.2023
Deepstatemap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны
Как передать показатели счетчика в Нафтогаз: инструкция пошагово
газовий лічильник
Выплаты от ООН: кто из украинцев получит 2 220 грн и как подать заявку
Гроші, виплати, гривня
Видео
Обучение пилотов на F-16: почему до сих пор не началась подготовка и кто тормозит процесс

Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.

Наталья Луценко
Автомат вместо кисти, окопы вместо мастерской: история художника, которые едва не потерял главное
Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны
Строим Украину вместе: как обычные люди присоединились к восстановлению Харькова
Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны
Украина — не Россия. Битва за Независимость: начало
Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (09.08.2023)
Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь