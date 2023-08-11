Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны

11 августа, 0:05

Густой и черный дым в небе: в Московской области вспыхнул пожар

В Московской области на территории России вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.

Сейчас точно неизвестно, где именно вспыхнул пожар и что горит, однако в сети появились первые фотографии с места происшествия.

По данным из неофициальных источников, в Одинцово Московской области сильный пожар. По предварительным данным, горит склад.