Удар по Запорожью Искандером-К и запрос Байдена на помощь Украине: 534-й день войны
На Харьковщине воздушная тревога: возможно использование Шахедов
На Харьковщине угроза применения врагом Шахедов.
Густой и черный дым в небе: в Московской области вспыхнул пожар
В Московской области на территории России вспыхнул масштабный пожар. Местные жители сообщают, что в небе поднялся густой и черный дым.
Сейчас точно неизвестно, где именно вспыхнул пожар и что горит, однако в сети появились первые фотографии с места происшествия.
По данным из неофициальных источников, в Одинцово Московской области сильный пожар. По предварительным данным, горит склад.
В Винницкой области ракетная опасность
Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в Винницкой области.
— Настойчиво прошу, до сигнала отбоя находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте своей безопасностью! — пишет глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко