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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Крыму: оккупанты говорят, что сбивали 11 БпЛА

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 10 августа в пока оккупированном Крыму гремели взрывы.

В частности, информация о громких звуках поступала из Сакского района.

Сакський район у Криму

Уже утром Минобороны России начало отчитываться об “успешном сбивании беспилотников”.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что оккупационная противовоздушная оборона поразила два БпЛА вблизи Севастополя.

Еще девять якобы после подавления радиоэлектронной борьбы упали в акватории Черного моря.

Пострадавших и разрушений, утверждают захватчики, нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России 

Война в Украине, Крым, Міноборони РФ, Російська агресія, РФ, Севастополь
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

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