Взрывы в Крыму: оккупанты говорят, что сбивали 11 БпЛА
Ночью 10 августа в пока оккупированном Крыму гремели взрывы.
В частности, информация о громких звуках поступала из Сакского района.
Уже утром Минобороны России начало отчитываться об “успешном сбивании беспилотников”.
В российском оборонном ведомстве утверждают, что оккупационная противовоздушная оборона поразила два БпЛА вблизи Севастополя.
Еще девять якобы после подавления радиоэлектронной борьбы упали в акватории Черного моря.
Пострадавших и разрушений, утверждают захватчики, нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Минобороны России
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский