Вибухи в Криму: окупанти кажуть, що збивали 11 БпЛА
Уночі 10 серпня в поки що окупованому Криму гриміли вибухи.
Зокрема, інформація про гучні звуки надходила із Сакського району.
Уже вранці Міноборони Росії почало звітувати про “успішне збиття безпілотників”.
У російському оборонному відомстві стверджують, що окупаційна протиповітряна оборона уразила два БпЛА поблизу Севастополя.
Ще дев’ять буцімто після придушення засобами радіоелектронної боротьби впали в акваторії Чорного моря.
Постраждалих та руйнувань, стверджують загарбники, немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Міноборони Росії
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський