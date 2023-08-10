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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Криму: окупанти кажуть, що збивали 11 БпЛА

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 10 серпня в поки що окупованому Криму гриміли вибухи.

Зокрема, інформація про гучні звуки надходила із Сакського району.

Сакський район у Криму

Уже вранці Міноборони Росії почало звітувати про “успішне збиття безпілотників”.

У російському оборонному відомстві стверджують, що окупаційна протиповітряна оборона уразила два БпЛА поблизу Севастополя.

Ще дев’ять буцімто після придушення засобами радіоелектронної боротьби впали в акваторії Чорного моря.

Постраждалих та руйнувань, стверджують загарбники, немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії 

Війна в Україні, Крим, Міноборони РФ, Російська агресія, РФ, Севастополь
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Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

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