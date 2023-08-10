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Татьяна Забожко, редактор ленты

Уничтожены 7 из 10 Шахедов – Воздушные силы о ночном обстреле Украины

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 10 августа украинские военные уничтожили семь из десяти выпущенных россиянами ударных беспилотников Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В этот раз дроны россияне запускали с северо-восточного направления – из района Курска.

Курськ

В целом атака продолжалась с 23:00 9 августа до 04:00 10 августа.

Вражеские цели уничтожала противовоздушная оборона Воздушных сил совместно с подразделениями других составляющих Сил обороны.

Для этого были использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Те дроны, которые не удалось уничтожить, разрушили нефтебазу в Дубенском районе Ровенской области.

Для укрощения огня спасателям пришлось привлечь даже пожарный поезд.

Жертв обстрела, по данным руководителя областной военной администрации Виталия Коваля, нет. Эвакуировать людей не будут.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Воздушные силы ВСУ
Безпілотники, Дрони, Повітряні сили України
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