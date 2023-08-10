Уничтожены 7 из 10 Шахедов – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
В ночь на 10 августа украинские военные уничтожили семь из десяти выпущенных россиянами ударных беспилотников Shahed-136/131.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В этот раз дроны россияне запускали с северо-восточного направления – из района Курска.
В целом атака продолжалась с 23:00 9 августа до 04:00 10 августа.
Вражеские цели уничтожала противовоздушная оборона Воздушных сил совместно с подразделениями других составляющих Сил обороны.
Для этого были использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
Те дроны, которые не удалось уничтожить, разрушили нефтебазу в Дубенском районе Ровенской области.
Для укрощения огня спасателям пришлось привлечь даже пожарный поезд.
Жертв обстрела, по данным руководителя областной военной администрации Виталия Коваля, нет. Эвакуировать людей не будут.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский