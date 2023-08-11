В Запорожье продолжают разбирать завалы после удара по отелю

11 августа в Запорожье продолжается разбор завалов после вечернего ракетного удара РФ по гостинице.

Обновлено 11 августа. Об этом ведущему ICTV Вадиму Карпьяку во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини сообщил руководитель областной военной администрации Юрий Малашко.

Число жертв и пострадавших пока остается неизменным: из-за вражеского обстрела погибла 66-летняя женщина.

Еще 19 человек – девять женщин, шесть мужчин и четыре ребенка – пострадали.

Несовершеннолетним, получившим травмы во время ракетного удара, – три, шесть, 10 и 14 лет.

– Один из мужчин находится в больнице в очень тяжелом состоянии, – отметил Юрий Малашко.

Россияне ударили по отелю в Запорожье вечером 10 августа.

По предварительным данным, оккупанты выпустили ракету Искандер-К.

В помещении, куда ударила Россия, размещался летний лагерь. К счастью, детей за час до удара забрали родители.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание автомобиля, обследовали подвергшееся разрушениям здание гостиницы и вместе с правоохранителями эвакуировали посетителей заведения.

Помощь психологов понадобилась 23 пострадавшим.

Повреждения, кроме отеля, получили также медицинское, образовательное учреждение, жилые дома, припаркованные рядом с эпицентром взрыва транспортные средства.

На удар по Запорожью сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заверил, что российский террор неизбежно проиграет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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