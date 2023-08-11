С аэродрома Саваслейка взлетел вражеский МиГ-31К: в Киеве раздались взрывы
11 августа в Киеве раздались взрывы.
Обновлено. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
– Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях! – лаконично обратился к жителям и гостям столицы городской глава Виталий Кличко.
Меньше чем через 20 минут мэр Киева сообщил о падении обломков ракет на территорию одной из детских больниц.
Глава городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что речь идет о медучреждении в Оболонском районе.
В настоящее время продолжается уточнение информации о пострадавших и разрушениях.
По предварительным данным от Виталия Кличко, пострадавших и разрушений нет.
На место следуют экстренные службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко