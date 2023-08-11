С аэродрома Саваслейка взлетел вражеский МиГ-31К: в Киеве раздались взрывы

11 августа в Киеве раздались взрывы.

Обновлено. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали о взлете вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

– Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях! – лаконично обратился к жителям и гостям столицы городской глава Виталий Кличко.

Меньше чем через 20 минут мэр Киева сообщил о падении обломков ракет на территорию одной из детских больниц.

Глава городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что речь идет о медучреждении в Оболонском районе.

В настоящее время продолжается уточнение информации о пострадавших и разрушениях.

По предварительным данным от Виталия Кличко, пострадавших и разрушений нет.

На место следуют экстренные службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 534-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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