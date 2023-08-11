МіГ-31К випустив Кинджали: біля однієї з дитячих лікарень Києва впали уламки ракети

11 серпня в Києві пролунали вибухи.

Оновлено о 10:52. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, а потім – і про пуски аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал.

– Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях! – лаконічно звернувся до жителів та гостей столиці міський голова Віталій Кличко.

Менше ніж за 20 хвилин мер Києва повідомив про падіння уламків ракет на територію однієї з дитячих лікарень.

Очільник міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що йдеться про медзаклад в Оболонському районі.

Крім того, уламки пошкодили дах приватного будинку на вулиці Богатирській.

Також уламок виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

Постраждалих, зазначає Віталій Кличко, немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Віталій Кличко, КМВА

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