МіГ-31К випустив Кинджали: біля однієї з дитячих лікарень Києва впали уламки ракети
11 серпня в Києві пролунали вибухи.
Оновлено о 10:52. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, а потім – і про пуски аеробалістичних ракет Х-47М Кинджал.
– Вибухи в місті. Перебувайте в укриттях! – лаконічно звернувся до жителів та гостей столиці міський голова Віталій Кличко.
Менше ніж за 20 хвилин мер Києва повідомив про падіння уламків ракет на територію однієї з дитячих лікарень.
Очільник міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що йдеться про медзаклад в Оболонському районі.
Крім того, уламки пошкодили дах приватного будинку на вулиці Богатирській.
Також уламок виявили на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
Постраждалих, зазначає Віталій Кличко, немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 534-ту добу.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Віталій Кличко, КМВА
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко