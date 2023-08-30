Под Киевом прогремели взрывы: что известно

Под Киевом работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога.

— На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях, — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об атаке вражеских беспилотников с направления Юга на Киев.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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