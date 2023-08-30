Илья Нежигай, редактор ленты
Под Киевом прогремели взрывы: что известно
Под Киевом работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).
Перед этим в столице была объявлена воздушная тревога.
— На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях, — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об атаке вражеских беспилотников с направления Юга на Киев.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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