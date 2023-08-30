Під Києвом пролунали вибухи: що відомо

Під Києвом працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Перед цим у столиці була оголошена повітряна тривога.

– На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про атаку ворожих безпілотників з напрямку Півдня на Київ.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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