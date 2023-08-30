Ілля Нежигай, редактор стрічки
Під Києвом пролунали вибухи: що відомо
Під Києвом працює протиповітряна оборона.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Перед цим у столиці була оголошена повітряна тривога.
– На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про атаку ворожих безпілотників з напрямку Півдня на Київ.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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