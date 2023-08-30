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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Силы ПВО уничтожили все ракеты и 15 из 16 вражеских дронов

Силы ПВО уничтожили все ракеты и 15 из 16 вражеских дронов

Ночью 30 августа РФ нанесла удар по Украине крылатыми ракетами и ударными дронами. Силы ПВО сбили 43 из 44 вражеских целей в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Украинские защитники уничтожили 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов типа Shahed-136/131.

— Всего зафиксировано 44 вражеские воздушные цели: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс с Каспия и района Энгельса. 16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск), — говорится в сообщении.

Ранее в КГВА сообщили, что 30 августа во время дроново-ракетной атаки на Киев силам противовоздушной обороны удалось уничтожить более 20 вражеских целей.

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Источник: Воздушные силы ВСУ
Повітряні сили України, Ракетные удары России
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