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Татьяна Забожко, редактор ленты

Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых

Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых

Ночью 30 августа в результате ракетно-дроновой атаки РФ обломки вражеских боеприпасов спровоцировали пожары и разрушения в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.

В одном из районов обломки ракет и дронов повредили более шести частных домов.

В одном из домов из-за возгорания после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина.

Незначительные порезы имеют 43-летний и 49-летний жители еще одного из домовладений.

Разрушениям подверглись гаражные помещения, уничтожены два автомобиля.

Повреждены частные дома, в частности кровли, окна.

Во время атаки дронов-камикадзе Shahed подверглось разрушениям двухэтажное здание, произошел пожар.

Сторож здания не пострадал только потому, что своевременно перешел в укрытие.

Нашли обломки ракет и на территории местного кладбища.

Вспыхнувшее возгорание удалось оперативно ликвидировать работникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Небытов, ГСЧС Украины

Фото: Андрей Небытов, ГСЧС Украины

Безпілотники, Дрони, Киевская область, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар
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