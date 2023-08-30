Обломки ракет и дронов вызвали пожары и разрушения в Киевской области, трое раненых
Ночью 30 августа в результате ракетно-дроновой атаки РФ обломки вражеских боеприпасов спровоцировали пожары и разрушения в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.
В одном из районов обломки ракет и дронов повредили более шести частных домов.
В одном из домов из-за возгорания после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина.
Незначительные порезы имеют 43-летний и 49-летний жители еще одного из домовладений.
Разрушениям подверглись гаражные помещения, уничтожены два автомобиля.
Повреждены частные дома, в частности кровли, окна.
Во время атаки дронов-камикадзе Shahed подверглось разрушениям двухэтажное здание, произошел пожар.
Сторож здания не пострадал только потому, что своевременно перешел в укрытие.
Нашли обломки ракет и на территории местного кладбища.
Вспыхнувшее возгорание удалось оперативно ликвидировать работникам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Небытов, ГСЧС Украины
Фото: Андрей Небытов, ГСЧС Украины