Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
У Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка під час перевірки авто
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Скандальний удар у п’ятому раунді: WBA винесла вердикт щодо бою Усик – Дюбуа
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених

Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених

Уночі 30 серпня внаслідок ракетно-дронової атаки РФ уламки ворожих боєприпасів спричинили пожежі та руйнування у Фастівському та Бучанському районах Київської області.

В одному з районів уламки ракет та дронів пошкодили понад шість приватних будинків.

В одній з осель через займання після влучання уламків опіки дістала 69-річна жінка.

Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний мешканці ще одного з домоволодінь.

Руйнувань зазнали гаражні приміщення, знищено два авто.

Пошкоджено приватні садиби. Понівечено покрівлі, вікна.

Під час атаки дронів-камікадзе Shahed пошкоджено двоповерхову будівлю, сталась пожежа.

Сторож будівлі не постраждав лише завдяки тому, що своєчасно перейшов до укриття.

Знайшли уламки ракет й на території місцевого кладовища.

Займання, що там спалахнуло, вдалося оперативно ліквідувати працівникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що вночі 30 серпня зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей знищили 43 із 44 ворожих повітряних цілей.

Сили протиповітряної оборони ліквідували всі 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та 15 із 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Нєбитов, ДСНС України

Фото: Андрій Нєбитов, ДСНС України

Безпілотники, Дрони, Київська область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сили ППО знищили всі ракети та 15 з 16 ворожих дронів
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
Імовірно, БпЛА: у російському Брянську пролунав вибух
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Ця війна закінчиться війною дронів, Україні варто нарощувати виробництво – Загороднюк
Військовий ЗСУ керує дроном
Атака на аеродром Пскова: пошкоджено щонайменше чотири літаки Іл-76
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Ігри
Відео
Зо пів сотні бійців – у стані клінічної смерті: яка ситуація на Авдіївському напрямку

Росіяни не полишають спроб наступати на східному напрямку, попри великі втрати намагаються просунутися у бік Мар’їнки та Авдіївки.

Марія Малевська
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Відрізав органи полоненим: хто такий Ян Петровський і чи видадуть його Україні
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь