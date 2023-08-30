Уламки ракет і дронів спричинили пожежі та руйнування на Київщині, троє поранених

Уночі 30 серпня внаслідок ракетно-дронової атаки РФ уламки ворожих боєприпасів спричинили пожежі та руйнування у Фастівському та Бучанському районах Київської області.

В одному з районів уламки ракет та дронів пошкодили понад шість приватних будинків.

В одній з осель через займання після влучання уламків опіки дістала 69-річна жінка.

Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний мешканці ще одного з домоволодінь.

Руйнувань зазнали гаражні приміщення, знищено два авто.

Пошкоджено приватні садиби. Понівечено покрівлі, вікна.

Під час атаки дронів-камікадзе Shahed пошкоджено двоповерхову будівлю, сталась пожежа.

Сторож будівлі не постраждав лише завдяки тому, що своєчасно перейшов до укриття.

Знайшли уламки ракет й на території місцевого кладовища.

Займання, що там спалахнуло, вдалося оперативно ліквідувати працівникам Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що вночі 30 серпня зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження в межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей знищили 43 із 44 ворожих повітряних цілей.

Сили протиповітряної оборони ліквідували всі 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та 15 із 16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Андрій Нєбитов, ДСНС України

Фото: Андрій Нєбитов, ДСНС України

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