Повреждены железная дорога и линия электропередач: РФ обстреляла Сумскую область

В течение дня российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов.

По данным Сумской ОВА, обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины.

В Дружбовской общине враг бил из артиллерии, в результате чего ранен человек, повреждены 12 частных домов, пять гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции, контактные сети железнодорожных путей.

В Свесской общине осуществлен минометный обстрел. В Эсманской общине зафиксирован минометный обстрел, в результате чего повреждено складское помещение агропредприятия.

В Середино-Будской общине россияне ударили из минометов, в результате чего повреждены частный дом и две квартиры в многоэтажке. Повреждено административное помещение, два автомобиля, железнодорожное полотно, ранен человек.

В Зноб-Новгородской общине шесть мин сбросил враг на территорию громады. В Новослободской — осуществлен артиллерийский обстрел, в Краснопольской и Хотинской общинах — из минометов.

В Белопольской общине зафиксировано 10 взрывов из минометов и танковый обстрел. В результате танковой атаки повреждена линия электропередач.

Источник: Сумская ОВА

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