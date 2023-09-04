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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ

спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

На Сумщине в ходе контрдиверсионных мероприятий Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ.

Как выяснили следователи, он, под видом рабочих поездок по региону на собственном автомобиле, собирал информацию и проводил фото и видеофиксацию объектов Сил обороны в приграничных районах области. Полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

— Российским агентом оказался житель Шосткинского района, который попал в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ. Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках, — рассказали правоохранители.

Во время обысков в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ
Фото: СБУ
Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ
Фото: СБУ
Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ
Фото: СБУ
Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ
Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ
Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:

  • ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 201 (Контрабанда).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, ФСБ
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