Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ
На Сумщине в ходе контрдиверсионных мероприятий Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ.
Как выяснили следователи, он, под видом рабочих поездок по региону на собственном автомобиле, собирал информацию и проводил фото и видеофиксацию объектов Сил обороны в приграничных районах области. Полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.
— Российским агентом оказался житель Шосткинского района, который попал в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ. Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках, — рассказали правоохранители.
Во время обысков в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:
- ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 2 ст. 201 (Контрабанда).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная