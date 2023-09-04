Сливал позиции ВСУ на границе с РФ. На Сумщине задержали агента ФСБ

На Сумщине в ходе контрдиверсионных мероприятий Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ РФ.

Как выяснили следователи, он, под видом рабочих поездок по региону на собственном автомобиле, собирал информацию и проводил фото и видеофиксацию объектов Сил обороны в приграничных районах области. Полученные данные агент отправлял врагу через один из мессенджеров.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали, что фигурант скрыто выезжал на территорию РФ, чтобы провезти контрабанду и встретиться с представителями страны-агрессора.

— Российским агентом оказался житель Шосткинского района, который попал в поле зрения вражеской спецслужбы из-за связей с криминалитетом в РФ. Злоумышленник был завербован еще до полномасштабной агрессии, а после 24 февраля 2022 года продолжил сотрудничество с врагом. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передачи разведданных об украинских защитниках, — рассказали правоохранители.

Во время обысков в доме и автомобиле фигуранта обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его переписки с агрессором.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 201 (Контрабанда).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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