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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пошкоджено залізницю і лінію електропередач: РФ обстріляла Сумську область

Пошкоджено залізницю і лінію електропередач: РФ обстріляла Сумську область
Фото: ДСНС

Протягом дня російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів.

За даними Сумської ОВА, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.

У Дружбівській громаді ворог бив з артилерії, внаслідок чого поранена людина, пошкоджено 12 приватних будинків, п’ять гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

У Свеській громаді здійснено мінометний обстріл. В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

У Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок і дві квартири у багатоповерхівці. Понівечено адміністративне приміщення, два автомобілі, залізничне полотно, поранено людину.

У Зноб-Новгородській громаді шість мін скинув ворог на територію громади. У Новослобідській – здійснено артилерійський обстріл, у Краснопільській і Хотинській громадах – з мінометів.

У Білопільській громаді зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл. Внаслідок танкової атаки пошкоджено лінію електропередач.

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Джерело: Сумська ОВА

Війна в Україні, Сумська область, Україна-Росія
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

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