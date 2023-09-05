Пошкоджено залізницю і лінію електропередач: РФ обстріляла Сумську область

Протягом дня російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів.

За даними Сумської ОВА, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.

У Дружбівській громаді ворог бив з артилерії, внаслідок чого поранена людина, пошкоджено 12 приватних будинків, п’ять гаражів, товарний вагон на залізничній станції, контактні мережі залізничних колій.

У Свеській громаді здійснено мінометний обстріл. В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл, унаслідок чого пошкоджено складське приміщення агропідприємства.

У Середино-Будській громаді росіяни вдарили з мінометів, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок і дві квартири у багатоповерхівці. Понівечено адміністративне приміщення, два автомобілі, залізничне полотно, поранено людину.

У Зноб-Новгородській громаді шість мін скинув ворог на територію громади. У Новослобідській – здійснено артилерійський обстріл, у Краснопільській і Хотинській громадах – з мінометів.

У Білопільській громаді зафіксовано 10 вибухів з мінометів і танковий обстріл. Внаслідок танкової атаки пошкоджено лінію електропередач.

Джерело: Сумська ОВА

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