Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
На Сумщині упродовж контрдиверсійних заходів Служба безпеки викрила й затримала ще одного агента ФСБ РФ.
Як з’ясували слідчі, він, під виглядом робочих поїздок по регіону на власному автомобілі, збирав інформацію та проводив фото й відеофіксацію об’єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Отримані дані агент відправляв ворогу через один із месенджерів.
Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.
– Російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв’язки з криміналітетом у РФ. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників, – розповіли правоохоронці.
У процесі обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 201 (Контрабанда).
Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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