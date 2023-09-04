Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ

На Сумщині упродовж контрдиверсійних заходів Служба безпеки викрила й затримала ще одного агента ФСБ РФ.

Як з’ясували слідчі, він, під виглядом робочих поїздок по регіону на власному автомобілі, збирав інформацію та проводив фото й відеофіксацію об’єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Отримані дані агент відправляв ворогу через один із месенджерів.

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора.

– Російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв’язки з криміналітетом у РФ. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників, – розповіли правоохоронці.

У процесі обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 201 (Контрабанда).

Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело : СБУ

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