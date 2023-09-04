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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ

спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

На Сумщині упродовж контрдиверсійних заходів Служба безпеки викрила й затримала ще одного агента ФСБ РФ.

Як з’ясували слідчі, він, під виглядом робочих поїздок по регіону на власному автомобілі, збирав інформацію та проводив фото й відеофіксацію об’єктів Сил оборони у прикордонних районах області. Отримані дані агент відправляв ворогу через один із месенджерів. 

Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провезти контрабанду і зустрітися з представниками країни-агресора. 

– Російським агентом виявився житель Шосткинського району, який потрапив у поле зору ворожої спецслужби через зв’язки з криміналітетом у РФ. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжив співпрацю з ворогом. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників, – розповіли правоохоронці.

У процесі обшуках у помешканні та автомобілі фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами його листування з агресором. 

Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
Фото: СБУ
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
Фото: СБУ
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
Фото: СБУ
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ
Зливав позиції ЗСУ на кордоні з РФ. На Сумщині затримали агента ФСБ

 

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:

  •  ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); 
  • ч. 2 ст. 201 (Контрабанда). 

Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. 

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, ФСБ
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