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Татьяна Забожко, редактор ленты

Коломойскому вручено подозрение – СБУ

Ігорю Коломойському вручили підозру 2 вересня 2023
Фото: СБУ

Игорь Коломойский как фактический владелец крупной финансово-промышленной группы получил подозрение в совершении преступлений.

Об этом сообщили 2 сентября в Службе безопасности Украины.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 190 (Мошенничество);
  • ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Согласно материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу.

При этом, отмечают в СБУ, была использована инфраструктура подконтрольных банковских учреждений.

Досудебное расследование при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора продолжается.

Источник: СБУ
Ігор Коломойський, ГБР, Офис генпрокурора, СБУ
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