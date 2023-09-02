Коломойскому вручено подозрение – СБУ

Игорь Коломойский как фактический владелец крупной финансово-промышленной группы получил подозрение в совершении преступлений.

Об этом сообщили 2 сентября в Службе безопасности Украины.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Согласно материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу.

При этом, отмечают в СБУ, была использована инфраструктура подконтрольных банковских учреждений.

Досудебное расследование при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора продолжается.

Источник : СБУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.