Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
У побережья Австралии на катамаран, в котором находились двое россиян и француз, напали акулы. Они несколько раз атаковали судно, из-за чего оно частично затонуло. Повреждения получили надувные корпуса 9-метрового плавучего средства.
Об этом пишет CNN со ссылкой на Австралийское управление безопасности на море (AMSA).
Отмечается, что в судне, которое было зарегистрировано в России, находились трое мужчин в возрасте от 28 до 63 лет. Катамаран направлялся из Вануату в северо-восточный город Кернс. Это путешествие на более 2200 км обычно занимает около 2-3 недель, в зависимости от погодных условий.
Австралийское управление получило сигнал бедствия в 1:30 6 сентября и обратилось за помощью к перевозчику Dugong Ace под флагом Панамы, который проводил спасательную операцию примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кернса в Коралловом море.
Представитель AMSA рассказал, что когда катамаран нашли, “большая часть” его корпуса отсутствовала.
— Есть много причин, почему акулы атакуют суда. Однако мотивация этих акул непонятна, — сказал он.
Находящихся на борту удалось спасти.
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