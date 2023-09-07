Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами

Біля узбережжя Австралії на катамаран, в якому були двоє росіян та француз, напали акули. Вони кілька разів атакували судно, через що воно частково затонуло. Пошкоджень зазнали надувні корпуси 9-метрового плавального засобу.

Про це пише CNN із посиланням на Австралійське управління безпеки на морі (AMSA).

Зазначається, що в судні, яке було зареєстроване в Росії, перебували троє чоловіків віком від 28 до 63 років. Катамаран прямував із Вануату до північно-східного міста Кернс. Ця подорож на понад 2 200 км зазвичай займає близько 2-3 тижнів залежно від погодних умов.

Австралійське управління отримало сигнал лиха о 1:30 6 вересня та звернулося по допомогу до перевізника Dugong Ace під прапором Панами, який проводив рятувальну операцію приблизно за 835 км на південний схід від Кернса в Кораловому морі.

Представник AMSA розповів, що коли катамаран знайшли, “великої частини” його корпусу не було.

– Є багато причин, чому акули атакують судна. Однак мотивація цих акул незрозуміла, — сказав він.

Людей, що перебували на борту, вдалося врятувати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.