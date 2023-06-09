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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста

В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста
Фото: Pexels

В египетском курортном городе Хургада акула напала и съела мужчину вблизи берега. По данным местной полиции, погибший — гражданин Российской Федерации.

По одной из версий, во время нападения акулы мужчина плавал вместе с девушкой, однако ей удалось спастись. Неизвестно, плавали ли они рядом тогда, когда на россиянина напала акула. Однако, вероятнее всего, это дало возможность девушке успеть доплыть до берега.

В полиции Хургады отмечают, что гражданин РФ несколько месяцев проживал в Египте и пришел поплавать в район Dream Beach.

Предварительно известно, что акула напала на 23-летнего Владимира Попова из Архангельской области России. Его соседка в Хургаде отметила, что семья парня купила квартиру и поселилась в жилом комплексе British Resort.

Сообщается, что акула разодрала россиянина на глазах у собственного отца. Спасатели приехали на место происшествия, однако уже не смогли помочь гражданину России.

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В Египте акула приплыла к берегу и съела российского туриста

Египет, Акула, Громадянство РФ, Хургада
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