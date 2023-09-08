Взрыв в Кривом Роге во время масштабной воздушной тревоги: что известно

Около девяти утра 8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Информацию подтвердил глава совета обороны города Александр Вилкул.

– Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – призвал Александр Вилкул.

Громко в городе стало, как только в ряде областей Украины сработали сирены.

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Источник: Александр Вилкул

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