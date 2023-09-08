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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрыв в Кривом Роге во время масштабной воздушной тревоги: что известно

Вибух

Около девяти утра 8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Информацию подтвердил глава совета обороны города Александр Вилкул.

– Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – призвал Александр Вилкул.

Громко в городе стало, как только в ряде областей Украины сработали сирены.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

Война в Украине, Взрыв, Днепропетровская область, Кривой Рог, Російська агресія, РФ
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