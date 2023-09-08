Взрыв в Кривом Роге во время масштабной воздушной тревоги: что известно
Около девяти утра 8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.
Информацию подтвердил глава совета обороны города Александр Вилкул.
– Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – призвал Александр Вилкул.
Громко в городе стало, как только в ряде областей Украины сработали сирены.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Вилкул
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