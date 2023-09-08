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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ракета поцілила в адмінбудівлю Кривого Рогу: є загиблий та постраждалі

Обстріл Кривого Рогу 8 вересня 2023
Обстріл Кривого Рогу 8 вересня 2023
Обстріл Кривого Рогу 8 вересня 2023
Обстріл Кривого Рогу 8 вересня 2023

8 вересня російська ракета поцілила в адмінбудівлю в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Крім того, зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв. м.

Оновлено о 09:52. Одна людина загинула, дев’ятеро постраждали, трьох дістали з-під завалів.

Зараз дивляться

П’ятьох поранених госпіталізували до лікарні.

Двоє з них, на жаль, – у важкому стані, зазначає голова ради оборони міста Олександр Вілкул.

Такі попередні дані повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Нагадаємо, що вибух у Кривому Розі прогримів близько дев’ятої ранку.

Голова ради оборони міста Олександр Вілкул відразу підтвердив інформацію, закликав місцевих жителів нічого не фільмувати та не поширювати в інтернеті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 562-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, Російська агресія, РФ
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