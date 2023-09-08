Ночная атака БпЛА и новый пакет помощи от США: 562-й день войны
В Одесской области ракетная опасность и угроза атаки ракетами со стороны РФ
В Одесской области существует ракетная опасность, сообщили в Воздушных силах.
Также военные добавили, что группы ударных БпЛА приближаются к устью Дуная.
Из-за угрозы, исходящей от РФ в Черном море, Болгария усилит береговую охрану ракетами
Болгария начала вооружать береговую охрану ракетами из-за угроз, которые Россия создает в Черном море.
Об этом заявил премьер-министр страны Николай Денков, сообщает Novinite.
Глава правительства подчеркнул, что Болгария должна развивать свои военно-морские силы, чтобы они были достаточно подготовлены для защиты государства.
— Сейчас мы не видим прямой угрозы болгарским портам, но на силу отвечают силой. Именно поэтому мы начали покупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не решился приблизиться к нашим черноморским городам, — сказал он, напомнив о ракетных ударах со стороны РФ по Варне в 1915 году, осуществленных с воды.
По словам Денкова, национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы линия фронта и агрессор в лице России были как можно дальше от границ страны.
Это также способствовало тому, что Болгария всячески поддерживает Украину.
— Российские политики неоднократно говорили, что после Украины на очереди балтийские республики и Молдова. Пришло время, чтобы болгарские граждане открыли глаза на то, что есть агрессор, который хочет восстановить имперское влияние, — отметил Денков.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик