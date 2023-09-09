Оккупанты ударили по поселку Солнечное в Херсонской области: погиб мужчина

В субботу, 9 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Под ударом оказался поселок Солнечное (Херсонский район).

Как проинформировали в Херсонском городском совете, оккупанты попали в частные дома, есть погибший.

– Днем российская армия накрыла огнем Солнечное. Попали в частные дома. 48-летний мужчина погиб на месте, — говорится в сообщении.

В горсовете призвали местных жителей находиться в безопасных местах, поскольку обстрел продолжается.

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В областной прокуратуре сообщили, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсонский район около 14:00.

В ведомстве подтвердили гибель мужчины от полученных ранений. Данные о пострадавших уточняются.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, войска РФ каждый день открывают огонь по правобережью Херсонской области.

8 сентября оккупанты сбросили авиабомбу на Одрадокаменку. Снаряд убил троих мирных людей: двух женщин и мужчину. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

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