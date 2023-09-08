РФ сбросила авиабомбу на Одрадокаменку: есть погибшие и пострадавшие

8 сентября российские войска сбросили авиабомбу на Одрадокаменку Херсонской области.

Вражеский снаряд убил трех гражданских – двух женщин и мужчину.

Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

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Еще четыре женщины ранены.

54-летняя и 62-летняя госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

Еще две местные жительницы, которым 50 и 29 лет, будут лечиться амбулаторно.

Над ликвидацией последствий обстрела работают следственно-оперативные группы, криминалисты, спасатели и волонтеры.

Кроме этого, добавляет руководитель областной военной администрации Александр Прокудин, оккупанты ударили из минометов по Веселому.

В больнице с ранениями находится 67-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 562-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Клименко, Александр Прокудин

Фото: Игорь Клименко

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