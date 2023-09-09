Окупанти вдарили по селищу Сонячне на Херсонщині: загинув чоловік
У суботу, 9 вересня, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Херсонщину. Під ударом опинилося селище Сонячне (Херсонський район).
Як поінформували в Херсонській міській раді, окупанти поцілили в приватні будинки, є загиблий.
– Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці, – йдеться в повідомленні.
У міськраді закликали місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях, оскільки обстріл триває.
В обласній прокуратурі повідомили, що російські війська вкотре обстріляли Херсонський район близько 14:00.
У відомстві підтвердили загибель чоловіка від отриманих поранень. Дані щодо постраждалих уточнюються.
Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Як відомо, війська РФ щодня відкривають вогонь по правобережжю Херсонщини.
8 вересня окупанти скинули авіабомбу на Одрадокам’янку. Снаряд вбив трьох мирних людей: двох жінок та чоловіка. Вони дістали травми, несумісні з життям.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик