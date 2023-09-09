Окупанти вдарили по селищу Сонячне на Херсонщині: загинув чоловік

У суботу, 9 вересня, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Херсонщину. Під ударом опинилося селище Сонячне (Херсонський район).

Як поінформували в Херсонській міській раді, окупанти поцілили в приватні будинки, є загиблий.

– Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці, – йдеться в повідомленні.

У міськраді закликали місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях, оскільки обстріл триває.

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В обласній прокуратурі повідомили, що російські війська вкотре обстріляли Херсонський район близько 14:00.

У відомстві підтвердили загибель чоловіка від отриманих поранень. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як відомо, війська РФ щодня відкривають вогонь по правобережжю Херсонщини.

8 вересня окупанти скинули авіабомбу на Одрадокам’янку. Снаряд вбив трьох мирних людей: двох жінок та чоловіка. Вони дістали травми, несумісні з життям.

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