Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Біографія
Рустем Умєров – що відомо про нового міністра оборони України
Відкусили велику частину корпусу: біля Австралії акули атакували катамаран з росіянами
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти вдарили по селищу Сонячне на Херсонщині: загинув чоловік

Херсонська область - наслідки обстрілу РФ
Фото: Нацполіція

У суботу, 9 вересня, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Херсонщину. Під ударом опинилося селище Сонячне (Херсонський район).

Як поінформували в Херсонській міській раді, окупанти поцілили в приватні будинки, є загиблий.

– Вдень російська армія вкрила вогнем Сонячне. Поцілили в приватні будинки. 48-річний чоловік загинув на місці, – йдеться в повідомленні.

У міськраді закликали місцевих мешканців перебувати в безпечних місцях, оскільки обстріл триває.

Зараз дивляться

В обласній прокуратурі повідомили, що російські війська вкотре обстріляли Херсонський район близько 14:00.

У відомстві підтвердили загибель чоловіка від отриманих поранень. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як відомо, війська РФ щодня відкривають вогонь по правобережжю Херсонщини.

8 вересня окупанти скинули авіабомбу на Одрадокам’янку. Снаряд вбив трьох мирних людей: двох жінок та чоловіка. Вони дістали травми, несумісні з життям.

Війна в Україні, загиблі, Ракетні удари Росії, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зі згадкою про війну в Україні, але без засудження дій РФ: країни G20 ухвалили комюніке
Саміт G20 в Індії
Аналітики розповіли, як окупанти намагаються змінити тактику на тлі наступу ЗСУ
російські солдати військові
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Джордан Чедвік
Україна розпочне переговори з Японією щодо угоди про гарантії безпеки – Зеленський
Зеленський і глава МЗС Японії
Потужний землетрус сколихнув Марокко: понад 800 загиблих, сотні постраждалих
Марокко-землетрус

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Окупанти вдарили по селищу Сонячне на Херсонщині: загинув чоловік
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Окупанти вдарили по селищу Сонячне на Херсонщині: загинув чоловік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Окупанти вдарили по селищу Сонячне на Херсонщині: загинув чоловік
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Окупанти вдарили по селищу Сонячне на Херсонщині: загинув чоловік
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь