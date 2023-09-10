На Донбассе россияне обстреляли машину с иностранными волонтерами, двое из них погибли

В Донецкой области российские войска обстреляли гуманитарный конвой волонтерской организации, в результате чего погибли двое иностранных волонтеров. Среди них — граждане Испании Эмма Игуаль и Канады Энтони Игнат.

Об этом сообщает волонтерская организация Road to Relief. Там отмечают, что накануне четверо членов команды отправились из Славянска в направлении Бахмута, чтобы оценить потребности мирных жителей на Донбассе.

Однако машина с волонтерами попала под обстрел войск РФ после того, как команда проехала Часов Яр. В результате атаки транспортное средство перевернулось и загорелось.

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По данным иностранных изданий, гражданин Канады Энтони Игнат погиб на месте, а смерть Эммы Игуаль вскоре подтвердили в Министерстве иностранных дел Испании.

В авто также находились немецкий медик-волонтер Рубен Мавик и волонтер из Швеции Иоганн Матиас Тир. Они получили тяжелые ранения и ожоги, однако медики отмечают, что волонтеры находятся в стабильном состоянии.

Источник: Road to Relief

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