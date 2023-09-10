На Донбасі росіяни обстріляли машину з іноземними волонтерами, двоє з них загинули
У Донецькій області російські війська обстріляли гуманітарний конвой волонтерської організації, внаслідок чого загинуло двоє іноземних волонтерів. Серед них – громадяни Іспанії Емма Ігуаль та Канади Ентоні Ігнат.
Про це повідомляє волонтерська організація Road to Relief. Там зазначають, що напередодні четверо членів команди вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів на Донбасі.
Проте автівка з волонтерами потрапила під обстріл військ РФ після того, як команда проїхала Часів Яр. Внаслідок атаки транспортний засіб перекинувся та загорівся.
За даними іноземних видань, громадянин Канади Ентоні Ігнат загинув на місці, а смерть Емми Ігуаль згодом підтвердили в Міністерстві закордонних справ Іспанії.
В авто також перебували німецький медик-волонтер Рубен Мавік і волонтер зі Швеції Йоган Матіас Тир. Вони дістали важкі поранення та опіки, проте медики зазначають, що волонтери перебувають у стабільному стані.
Джерело: Road to Relief
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