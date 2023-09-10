На Донбасі росіяни обстріляли машину з іноземними волонтерами, двоє з них загинули

У Донецькій області російські війська обстріляли гуманітарний конвой волонтерської організації, внаслідок чого загинуло двоє іноземних волонтерів. Серед них – громадяни Іспанії Емма Ігуаль та Канади Ентоні Ігнат.

Про це повідомляє волонтерська організація Road to Relief. Там зазначають, що напередодні четверо членів команди вирушили зі Слов’янська в напрямку Бахмута, щоб оцінити потреби мирних жителів на Донбасі.

Проте автівка з волонтерами потрапила під обстріл військ РФ після того, як команда проїхала Часів Яр. Внаслідок атаки транспортний засіб перекинувся та загорівся.

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За даними іноземних видань, громадянин Канади Ентоні Ігнат загинув на місці, а смерть Емми Ігуаль згодом підтвердили в Міністерстві закордонних справ Іспанії.

В авто також перебували німецький медик-волонтер Рубен Мавік і волонтер зі Швеції Йоган Матіас Тир. Вони дістали важкі поранення та опіки, проте медики зазначають, що волонтери перебувають у стабільному стані.

Джерело: Road to Relief

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