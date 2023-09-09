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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии

Джордан Чедвік

В Украине погиб солдат британской армии Джордан Чедвик, который отправился на войну на стороне украинских сил добровольцем. Его нашли мертвым в водоеме со связанными за спиной руками.

Гибель британца подтвердили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

31-летний Джордан Чедвик, родом из Бернли в Ланкашире, ранее служил в Шотландской гвардии в 2011-2015 годах. Добровольцем в Украину он отправился в октябре 2022 года.

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— Его страсть поддерживать свободу и помогать другим своими навыками заставила его покинуть Великобританию и поехать в Украину в начале октября 2022 года, — рассказала его мать Бренда.

Газета The Guardian пишет, что мать Чедвика известили о его смерти 26 июня. Его тело репатриировали на родину 7 августа.

— Хотя мы чрезвычайно гордимся его непоколебимым мужеством и стойкостью, его смерть нас опустошила. Невозможно найти слов, чтобы описать потерю такой короткой жизни. Сын, брат, внук, племянник и дядя, которого бесконечно любили, — рассказала госпожа Чедвик BBC.

В феврале состоится судебное разбирательство, на котором будут устанавливать, как погиб британский доброволец.

Издание отмечает, что Чедвик по состоянию на 9 сентября последний гражданин Великобритании, о гибели которого во время боевых действий в Украине известно.

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Фото: Бренда Чедвик

Источник: The Guardian, Sky News
Война в Украине, Великобритания, Смерть
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