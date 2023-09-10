В Мелитополе и окрестных населенных пунктах прогремел мощный взрыв — Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе и окружающих населенных пунктах на севере и востоке города прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.
— Оккупанты Мелитопольского района завершают псевдовыборы громкой “бавовной”. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию. Уточняем подробности, — отметил мэр.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 564-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик