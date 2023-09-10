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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Мелитополе и окрестных населенных пунктах прогремел мощный взрыв — Федоров

В Мелитополе и окрестных населенных пунктах прогремел мощный взрыв — Федоров
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Мелитополе и окружающих населенных пунктах на севере и востоке города прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова местных жителей.

— Оккупанты Мелитопольского района завершают псевдовыборы громкой “бавовной”. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию. Уточняем подробности, — отметил мэр.

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Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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