У Мелітополі й навколишніх населених пунктах прогримів потужний вибух – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах на півночі та сході міста прогримів потужний вибух.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.

– Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною “бавовною”. Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо подробиці, – зазначив мер.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.