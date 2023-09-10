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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Мелітополі й навколишніх населених пунктах прогримів потужний вибух – Федоров

У Мелітополі й навколишніх населених пунктах прогримів потужний вибух – Федоров
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах на півночі та сході міста прогримів потужний вибух.

Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.

– Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною “бавовною”. Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо подробиці, – зазначив мер.

Вибухи в Мелітополі та Запорізькій області 10 вересня 2023 – що відомо про вибухи в Мелітопольському районі

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
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