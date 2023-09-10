У Мелітополі й навколишніх населених пунктах прогримів потужний вибух – Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі та навколишніх населених пунктах на півночі та сході міста прогримів потужний вибух.
Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров з посиланням на слова місцевих жителів.
– Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною “бавовною”. Мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі відчули вібрацію. Уточнюємо подробиці, – зазначив мер.
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