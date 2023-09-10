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Илья Нежигай, редактор ленты

Обстрел Херсонщины Россией и подготовка США к поставкам ATACMS: 564-й день войны

Обстрел Херсонщины Россией и подготовка США к поставкам ATACMS: 564-й день войны
10 сентября, 0:52

В Полтавской области существует ракетная опасность

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Полтавской области существует ракетная опасность.

10 сентября, 0:51

Вражеские БпЛА летят к Житомирской области

Вражеские ударные БпЛА приближаются к Житомирской области, сообщили в Воздушных силах.

В случае объявления воздушной тревоги в ВСУ призвали направляться в укрытие.

10 сентября, 0:35

Вражеские дроны летят в направлении Лубнов и Миргорода — Воздушные силы

Вражеские беспилотники направляются в направлении Лубнов и Миргорода Полтавской области, сообщили военные.

10 сентября, 0:17

Угроза от дронов РФ в Полтавской области — ВС ВСУ

Согласно предупреждению Воздушных сил ВСУ, в Полтавской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА.

Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

10 сентября, 0:06

Летят БпЛА РФ: в Киевской области воздушная тревога

Группа ударных БпЛА приближается к Киевской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Параллельно с этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным мониторинговых сообществ, вражеские беспилотники направляются в сторону Киева.

Война в Украине
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Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

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