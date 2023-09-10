Обстрел Херсонщины Россией и подготовка США к поставкам ATACMS: 564-й день войны
В Полтавской области существует ракетная опасность
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Полтавской области существует ракетная опасность.
Вражеские БпЛА летят к Житомирской области
Вражеские ударные БпЛА приближаются к Житомирской области, сообщили в Воздушных силах.
В случае объявления воздушной тревоги в ВСУ призвали направляться в укрытие.
Вражеские дроны летят в направлении Лубнов и Миргорода — Воздушные силы
Вражеские беспилотники направляются в направлении Лубнов и Миргорода Полтавской области, сообщили военные.
Угроза от дронов РФ в Полтавской области — ВС ВСУ
Согласно предупреждению Воздушных сил ВСУ, в Полтавской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА.
Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
Летят БпЛА РФ: в Киевской области воздушная тревога
Группа ударных БпЛА приближается к Киевской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Параллельно с этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
По данным мониторинговых сообществ, вражеские беспилотники направляются в сторону Киева.
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик