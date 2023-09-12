Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии
Четыре раза за день Никополь Днепропетровской области страдал от вражеских обстрелов. Туда прилетело более трех десятков снарядов из РСЗО и тяжелой артиллерии. В результате российской атаки пострадали три человека.
Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, 24-летний мужчина находится в тяжелом состоянии с серьезными ранениями обеих ног. Еще двух мужчин 47 и 56 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В ОВА уточнили, что за день враг четыре раза обстрелял Никополь из артиллерии и ракетных систем залпового огня Град. В результате обстрелов вспыхнули два пожара, которые потушили спасатели.
Из-за атаки РФ повреждены коммунальное и два частных предприятия, магазин, учебное заведение, несколько жилых домов, пять хозяйственных построек, автобус, три легковых автомобиля и газопровод.
Источник: Днепропетровская ОВА
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик