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Юлия Захарченко, редактор ленты

Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии

Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии

Четыре раза за день Никополь Днепропетровской области страдал от вражеских обстрелов. Туда прилетело более трех десятков снарядов из РСЗО и тяжелой артиллерии. В результате российской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация. По данным ОВА, 24-летний мужчина находится в тяжелом состоянии с серьезными ранениями обеих ног. Еще двух мужчин 47 и 56 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии

Фото: Днепропетровская ОВА

Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии

Фото: Днепропетровская ОВА

В ОВА уточнили, что за день враг четыре раза обстрелял Никополь из артиллерии и ракетных систем залпового огня Град. В результате обстрелов вспыхнули два пожара, которые потушили спасатели.

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Из-за атаки РФ повреждены коммунальное и два частных предприятия, магазин, учебное заведение, несколько жилых домов, пять хозяйственных построек, автобус, три легковых автомобиля и газопровод.

Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии

Фото: Днепропетровская ОВА

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Источник: Днепропетровская ОВА

Война в Украине, Днепропетровская область, Никополь, Україна-Росія
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