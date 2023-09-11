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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ накрыла огнем Белозерку Херсонской области: двое пострадавших

РФ накрыла огнем Белозерку Херсонской области: двое пострадавших

Российская армия накрыла огнем Белозерку Херсонской области, в результате чего там пострадали два человека. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По данным ОВА, у 53-летнего местного жителя диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс.

РФ накрыла огнем Белозерку Херсонской области: двое пострадавших

Фото: Херсонская ОВА

В то же время в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 48-летнего мужчину. Пока не сообщают, какие именно у него травмы или ранения.

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В ОВА уточнили, из-за вражеского обстрела в одном из домов произошел пожар, а также выбило с десяток окон в образовательном учреждении.

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Источник: Херсонская ОВА

Война в Украине, Взрыв, Херсонская область, Херсонщина
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