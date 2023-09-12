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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Троє постраждалих, пошкоджені будинки: РФ обстріляла Нікополь з РСЗВ і артилерії

Троє постраждалих, пошкоджені будинки: РФ обстріляла Нікополь з РСЗВ і артилерії

Чотири рази за день Нікополь Дніпропетровської області потерпав від ворожих обстрілів. Туди прилетіло понад три десятки снарядів з РСЗВ та важкої артилерії. Внаслідок російської атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, 24-річний чоловік перебуває у важкому стані з серйозними пораненнями обох ніг. Ще двох чоловіків 47 та 56 років госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Троє постраждалих, пошкоджені будинки: РФ обстріляла Нікополь з РСЗВ і артилерії

Фото: Дніпропетровська ОВА

Троє постраждалих, пошкоджені будинки: РФ обстріляла Нікополь з РСЗВ і артилерії

Фото: Дніпропетровська ОВА

В ОВА уточнили, що за день ворог чотири рази обстріляв Нікополь з артилерії та ракетних систем залпового вогню Град. Внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі, які загасили рятувальники.

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Через атаку РФ пошкоджено комунальне та два приватних підприємства, магазин, навчальний заклад, декілька житлових будинків, п’ять господарських споруд, автобус, три легкових автомобілі та газопровід.

Троє постраждалих, пошкоджені будинки: РФ обстріляла Нікополь з РСЗВ і артилерії

Фото: Дніпропетровська ОВА

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Джерело: Дніпропетровська ОВА

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Нікополь, Україна-Росія
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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