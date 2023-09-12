Троє постраждалих, пошкоджені будинки: РФ обстріляла Нікополь з РСЗВ і артилерії

Чотири рази за день Нікополь Дніпропетровської області потерпав від ворожих обстрілів. Туди прилетіло понад три десятки снарядів з РСЗВ та важкої артилерії. Внаслідок російської атаки постраждали троє людей.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, 24-річний чоловік перебуває у важкому стані з серйозними пораненнями обох ніг. Ще двох чоловіків 47 та 56 років госпіталізували у стані середньої тяжкості.

В ОВА уточнили, що за день ворог чотири рази обстріляв Нікополь з артилерії та ракетних систем залпового вогню Град. Внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі, які загасили рятувальники.

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Через атаку РФ пошкоджено комунальне та два приватних підприємства, магазин, навчальний заклад, декілька житлових будинків, п’ять господарських споруд, автобус, три легкових автомобілі та газопровід.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

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