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В Красноперекопском районе Крыма прогремел взрыв: что известно

В Красноперекопском районе Крыма прогремел взрыв: что известно

В Красноперекопском районе Крыма прогремел взрыв — виднеется черный дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Что взорвалось и где конкретно, не сообщается, но известно, что взрыв хорошо слышали жители населенных пунктов Новопавловка, Братское, Новониколаевка, Долинка, Воинка, Орловское.

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Над местом взрыва поднимается дым.

Также сообщают, что в Красноперекопском районе активизировались российские вертолеты.

10 сентября Минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников и катеров на оккупированный Крым. Россияне заявили, что якобы уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.

Источник: Крымский ветер

Фото: скриншот с видео

Война в Украине, Взрыв, Крым
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