В Красноперекопском районе Крыма прогремел взрыв: что известно
В Красноперекопском районе Крыма прогремел взрыв — виднеется черный дым.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Что взорвалось и где конкретно, не сообщается, но известно, что взрыв хорошо слышали жители населенных пунктов Новопавловка, Братское, Новониколаевка, Долинка, Воинка, Орловское.
Над местом взрыва поднимается дым.
Также сообщают, что в Красноперекопском районе активизировались российские вертолеты.
10 сентября Минобороны РФ заявило о якобы атаке беспилотников и катеров на оккупированный Крым. Россияне заявили, что якобы уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.
Источник: Крымский ветер
Фото: скриншот с видео
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