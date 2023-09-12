У Красноперекопському районі Криму прогримів вибух: що відомо
У Красноперекопському районі Криму прогримів вибух – видніється чорний дим.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що вибухнуло і де конкретно, не повідомляють, але відомо, що вибух добре чули жителі населених пунктів Новопавлівка, Братське, Новомиколаївка, Долинка, Воїнка, Орловське.
Над місцем вибуху підіймається дим.
Також повідомляють, що в Красноперекопському районі активізувалися російські вертольоти.
10 вересня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників та катерів на окупований Крим. Росіяни заявили, що начебто знищили вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря.
Джерело: Кримський вітер
Фото: скриншот із відео
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