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В РФ говорят об атаке беспилотников и катеров на Крым

В РФ говорят об атаке беспилотников и катеров на Крым
Фото: Getty Images

В Минобороны РФ заявили об уничтожении беспилотников и катеров, которые якобы хотели атаковать оккупированный Крым.

Об этом российское ведомство сообщило в Telegram.

— Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым, — говорится в сообщении.

Позже Минобороны РФ еще сообщило о якобы уничтожении трех быстроходных военных катеров с десантными группами ВСУ.

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— Ночью в западной части акватории Черного моря к северо-востоку от острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, которые направлялись в направлении Крымского побережья, — добавили в ведомстве.

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Война в Украине, Крым, Міноборони РФ
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