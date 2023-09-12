Вблизи Запорожья во время воздушной тревоги ударила российская ракета
В Запорожье около 12:27 был слышен мощный взрыв — в Запорожском районе ударила российская ракета.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, ракета, тип которой сейчас устанавливают, ударила в открытую местность. Информация о пострадавших лицах и разрушениях уточняется.
Перед этим командование Воздушных сил предупреждало о ракетной опасности для области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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