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Марта Бондаренко, редактор ленты

Вблизи Запорожья во время воздушной тревоги ударила российская ракета

Вибух
Фото: Depositphotos

В Запорожье около 12:27 был слышен мощный взрыв — в Запорожском районе ударила российская ракета.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, ракета, тип которой сейчас устанавливают, ударила в открытую местность. Информация о пострадавших лицах и разрушениях уточняется.

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Перед этим командование Воздушных сил предупреждало о ракетной опасности для области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 566-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Запорожье, Ракетные удары России
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