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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Поблизу Запоріжжя під час повітряної тривоги вдарила російська ракета

Вибух
Фото: Depositphotos

У Запоріжжі близько 12:27 було чути потужний вибух – у Запорізькому районі вдарила російська ракета.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ракета, тип якої зараз встановлюють, вдарила у відкриту місцевість. Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється.

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Перед цим командування Повітряних сил попереджало про ракетну небезпеку для області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 566-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Ракетні удари Росії
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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