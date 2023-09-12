Поблизу Запоріжжя під час повітряної тривоги вдарила російська ракета

У Запоріжжі близько 12:27 було чути потужний вибух – у Запорізькому районі вдарила російська ракета.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ракета, тип якої зараз встановлюють, вдарила у відкриту місцевість. Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється.

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Перед цим командування Повітряних сил попереджало про ракетну небезпеку для області.

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