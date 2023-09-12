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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Обстрел Никополя и возвращение “вышек Бойко”: 566-й день войны

Обстрел Никополя и возвращение “вышек Бойко”: 566-й день войны
Война в Украине, Російська агресія
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Обстрел Никополя и возвращение “вышек Бойко”: 566-й день войны
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Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
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Обстрел Никополя и возвращение “вышек Бойко”: 566-й день войны
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Обстрел Никополя и возвращение “вышек Бойко”: 566-й день войны
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Обстрел Никополя и возвращение “вышек Бойко”: 566-й день войны
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