Малиновская Ангелина, редактор ленты
Обстрел Никополя и возвращение “вышек Бойко”: 566-й день войны
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик