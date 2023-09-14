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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Херсоне СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая работала на депутата госдумы РФ

спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

В Херсоне киберспециалисты Службы безопасности задержали информаторку депутата госдумы РФ Игоря Кастюкевича, которого Кремль назначил одним из кураторов временно оккупированной части региона.

Злоумышленницей оказалась местная жительница, которая в период захвата областного центра подписалась на одну из соцсетей российского депутата.

После освобождения города она дистанционно предложила ему свою помощь в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.

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Для этого она обходила улицы и скрыто фиксировала локации базирования боевых подразделений украинских защитников.

Полученные сведения пересылала на интернет-ресурс Кастюкевича в виде текстовой информации с привязкой к местности.

В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона.

– По имеющимся данным, так летом этого года вражеская информаторка скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня, – сообщили следователи.

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали фигурантку с поличным, во время очередной попытки передачи новых разведданных.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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Источник: СБУ
Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Херсон
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