СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ
В Киеве Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Предателем является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.
— Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ привлекла своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ, — говорится в сообщении.
Как выяснили следователи, находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице.
Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны. Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.
За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего куратора из ФСБ от $100 до $1 тыс. Сумма зависела от сложности проведенной работы и важности добытой информации.
— По имеющимся данным, разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов, — отмечают в ведомстве.
Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.
При обысках по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
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