Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Пел целый стадион: Петриненко поразил исполнением гимна Украины перед игрой с Англией
Пятеро погибли: на Херсонщине оккупанты напились и устроили перестрелку
Над Донецком с утра запустили гигантский флаг Украины
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ

СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ
Фото: СБУ

В Киеве Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Предателем является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

Сейчас смотрят

— Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ привлекла своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ, — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице.

Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны. Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего куратора из ФСБ от $100 до $1 тыс. Сумма зависела от сложности проведенной работы и важности добытой информации.

— По имеющимся данным, разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов, — отмечают в ведомстве.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.

СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ

Фото: СБУ

При обысках по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также
СБУ ликвидировала схемы уклонения от призыва в трех областях: задержали чиновника ВВК
СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ

Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Київ, Ракетные удары России, Російська агресія, СБУ, ФСБ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Вишки Бойка
Иран хочет передать РФ ракеты малой и большой дальности — глава Моссада
Аятолла Алі Хаменеї, Іран
Остался без крыши: два Шахеда попали в дом на Черниговщине
Обстріл села Чайкине Чернігівської області 11 вересня 2023
Ошибка не в дипломатии, ошибкой является дипломатия с Путиным — Зеленский
Володимир Зеленський
ВСУ за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожили шесть катеров оккупантов
дніпро ріка

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь