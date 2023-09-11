СБУ задержала в Киеве нацгвардейца-оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ

В Киеве Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ, который занимался подготовкой новых воздушных атак России по объектам критической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Предателем является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

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— Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ привлекла своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ, — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице.

Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны. Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего куратора из ФСБ от $100 до $1 тыс. Сумма зависела от сложности проведенной работы и важности добытой информации.

— По имеющимся данным, разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов, — отмечают в ведомстве.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.

При обысках по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Источник : СБУ

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