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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Херсоні СБУ затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата держдуми РФ

спецпризначенці СБУ
Фото: СБУ

У Херсоні кіберфахівці Служби безпеки затримали інформаторку депутата держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним із кураторів тимчасово окупованої частини регіону. 

Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата. 

Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою допомогу у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України. 

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Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників. 

Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. 

Надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона. 

– За наявними даними, так влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню, – повідомили слідчі. 

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали фігурантку на гарячому, під час чергової спроби передання розвідданих. 

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, Херсон
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