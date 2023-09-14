У Херсоні СБУ затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата держдуми РФ
У Херсоні кіберфахівці Служби безпеки затримали інформаторку депутата держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним із кураторів тимчасово окупованої частини регіону.
Зловмисницею виявилась місцева жителька, яка у період захоплення обласного центру підписалась на одну з соцмереж російського депутата.
Після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою допомогу у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.
Для цього вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників.
Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості.
Надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона.
– За наявними даними, так влітку цього року ворожа інформаторка скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню, – повідомили слідчі.
У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали фігурантку на гарячому, під час чергової спроби передання розвідданих.
Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь РФ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).
Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.
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